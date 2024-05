Marco Polo - favola musicale ispirata al celebre libro "Il Milione",

Domenica 12 maggio, alle ore 17:00, l'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Vallauri a Fossano sarà teatro di un evento culturale di eccezionale valore: un concerto narrativo dedicato alle avventure di Marco Polo. Organizzato dall'Orchestra di Fiati e Percussioni della Fondazione Fossano Musica, con la partecipazione straordinaria del narratore Gimmi Basilotta, lo spettacolo promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la storia e la musica.

La "Favola Musicale per Narratore e Orchestra di Fiati e Percussioni" si basa sulle narrazioni del celebre libro "Il Milione", scritto da Rustichello da Pisa alla fine del 1200, che racconta le avventure dell'esploratore veneziano Marco Polo. L'orchestra, sotto la guida di esperti direttori, eseguirà composizioni che sono state arrangiate per concert band, creando un'atmosfera unica che accompagnerà le vicende narrate.

Durante l'evento, i partecipanti saranno trasportati dal 1271, anno di partenza di Marco Polo da Venezia, attraverso luoghi esotici e affascinanti come la Turchia, l'Asia Centrale, il Pamir e il deserto del Gobi, fino al suo ritorno dopo 17 anni di assenze e avventure. La voce del narratore Gimmi Basilotta, rinomato per la sua capacità di coinvolgere e emozionare il pubblico, aggiungerà profondità e vibrante realismo alla serata.

Il concerto si rivolge ad un pubblico eterogeneo dai più piccini agli adulti, è inoltre un'occasione unica per gli appassionati di storia, musica e letteratura di immergersi nelle cronache di un'epoca lontana, rivivendola attraverso la potenza espressiva dell'orchestra e del racconto. È anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale e storico attraverso l'arte, rendendo omaggio a uno dei più grandi esploratori della storia in un contesto educativo e stimolante.

Non perdete l'opportunità di partecipare a questo straordinario viaggio musicale e narrativo a cura dell’Accademia Fondazione Fossano Musica.

Prenotazione presso: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/marco-polo-favola-sinfonica

L’Orchestra di Fiati e Percussioni costituisce un tassello importante nella formazione dei musicisti delle classi coinvolte.

All’interno delle orchestre i fiati hanno tradizionalmente il ruolo di solisti, mentre partecipano soltanto raramente al sostegno ritmico o armonico. Tuttavia, durante il loro percorso formativo, gli studenti hanno bisogno di confrontarsi anche con un repertorio in cui la struttura del brano sia demandata completamente ai legni e agli ottoni. L’offerta formativa dell’Orchestra di Fiati e Percussioni si propone di colmare questa lacuna. L’impegno che viene richiesto ai musicisti è in questo caso molto diverso da quello degli altri tipi di ensemble. Le competenze che vengono sviluppate sono in particolare la resistenza fisica, la concentrazione, l’attenzione e la precisione ritmica. L’Orchestra rappresenta un banco di prova importante anche per la classe di percussioni, che lavora qui a stretto contatto con i fiati. Le orchestre di fiati e percussioni sono infatti molto diffuse nel mondo e in particolare negli Stati Uniti, dove è frequente che queste orchestre aprano i più importanti eventi sportivi. Il repertorio è costituito da materiale originale scritto per orchestra di fiati e percussioni, cioè brani pensati esattamente per questo tipo di ensemble. Il progetto permette di coinvolgere anche gli allievi alle prime armi, i quali vengono accolti da subito in un ambiente estremamente formativo e stimolante.

