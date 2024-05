“Il testamento”: a Caraglio la prima nazionale de “Il Testamento” di Danilo Reschigna

Il dolore, la rabbia, l’amore… Una madre e suo figlio, ormai adulto, con un handicap mentale: due vite in una casa, tutta l’azione in una stanza.

Presso il teatro civico di Caraglio, venerdì 10 e sabato 11 maggio, alle ore 21, il Teatrino al forno del pane "Giorgio Buridan" presenterà in prima nazionale “Il testamento” di Danilo Reschigna, spettacolo organizzato da Santibriganti Teatro.

Primo premio al Concorso Nazionale "Maria Fuxa" città di Alia (PA) 2023/2024, vedrà sul palco l’interprete principale, l’attrice Maria Silvia Caffari che del lavoro ne cura anche la regia, e l'autore e attore Danilo Reschigna.

“Un monologo, quando si escluda ogni possibilità di relazione tra i due, in realtà si svolge un dialogo - racconta la Caffari - tra una madre e i silenzi del figlio, capace di sole reazioni emotive. Dichiarazioni di odio e di amore della madre, le reazioni del figlio, a volte anche violente, mentre le due solitudini in quella stanza dai ritmi sempre uguali si riconoscono anime in dialogo di un unico mondo. Una donna che fin dagli inizi ha fatto fatica ad accettare di essere la madre di quel bambino, fa domande, la più essenziale delle domande: ‘perché?’ Lei scopre, parlando parlando, che è l’amore la cosa più importante, mentre si fa più chiaro e presente il ricordo di quell’essere che cresceva in lei in quella maternità vissuta da sola, nello stupore di trovarsi di fronte a un mistero, buffo, buffissimo, che mi inorgogliva e allo stesso tempo mi commuoveva.

Ma soprattutto per tutta l’azione ritorna sempre più chiara e dichiarata la preoccupazione per ciò che sarà del figlio quando lei non ci sarà più, preoccupazione che comunque è di ogni genitore, ma ancor più in determinate situazioni. I due si capiscono attraverso sguardi, parlottii infantili, gesti improvvisi inaspettati. Rabbia, dolore, ribellioni di entrambi, e poi la tenerezza; dall’istinto materno all’accettazione della realtà, anche se lei dichiara al figlio: ‘Non ho ancora capito cosa è capitato a noi due.’ Gli spettatori si troveranno risucchiati in quella stanza, ma per uscirne con una consapevolezza soprendente: il dolore, attraverso il dolore imparare a guardare con occhi e cuore nuovi la vita, propria e altrui.”

Ogni battuta de “Il Testamento” bene restituirà la naturale incapacità nel saper dire cose che restano inesprimibili: più si cerca di spiegarle, più si impoverisce la drammaticità, del disagio, del dolore, della ribellione, dei tanti perché, destinati a restare senza risposte.

“Come da tradizione anche questa stagione si concluderà con uno spettacolo del Teatrino al forno del pane - dice Maurizio Bàbuin, direttore artistico di Santibriganti - stagione che è un unicum in Piemonte perché vede la collaborazione con tre diversi Comuni insieme: Caraglio, Busca e Dronero. Da 17 anni, con particolare attenzione al teatro civile e di denuncia, portiamo in scena spettacoli di vario genere ed adatti a tutte le fasce di età. ‘Zona Franca’ è il titolo di questa rassegna invernale di quest’anno, che ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico, con numerosi spettacoli da tutto esaurito e nel complesso un riscontro sempre molto positivo. Con la rassegna l’appuntamento tornerà a novembre, ma le proposte non si esauriscono qui: in estate ci sarà infatti nuovamente ‘Sì di Venere’, rassegna che ha per protagonista il teatro di strada, con spettacoli davvero imperdibili. Siamo partiti da Caraglio 17 anni fa e qui c’è abbiamo fondato anche una scuola di teatro per bambini, adolescenti ed adulti. ‘Fare Teatro’ è il suo nome e nel mese di giugno ci saranno anche i saggi di fine corso, che da sempre richiamano una grande affluenza. Il grazie va a tutto il nostro pubblico, per l’affetto e l’interesse che continua a dimostrarci, ne siamo davvero grati.”

Per lo spettacolo di venerdì e sabato sera info e prenotazioni: Biblioteca Civica Caraglio 0171617714 - Santibriganti, 011.645740