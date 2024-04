Motociclismo: buoni risultati per Stefano Leone nella prima prova del Campionato Europeo di Velocità in Salita

Il 20 e 21 aprile è stata disputata a Landshagg, cittadina situata nei pressi di Linz, sulle rive del Danubio, la prima prova del Campionato Europeo di Velocità in Salita.

La gara più prestigiosa e veloce dell'anno, lunga quasi quattro chilometri, consiste in una strada che permette velocità di percorrenza elevatissime alle moto, con le mille di cilindrata che passano i centoottanta chilometri orari di media, con punte velocistiche che sfiorano anche i duecento ottanta!

A questa manifestazione era presente anche il saviglianese Stefano Leone, tesserato per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, che ha ottenuto un podio nella classe Supersport 300 ed una quinta posizione nella classe 250.

Sentiamo il suo racconto:

"Purtroppo quest'anno la mia gara preferita, sia per il percorso che per le emozioni che riesce a darti, con più di diecimila spettatori assiepati lungo la strada, è stata martoriata dalla pioggia, dal vento e soprattutto dal freddo.

In venticinque anni di corse su strada non mi era mai capitato di correre in condizioni così avverse: sabato pioveva, la temperatura era di circa tre gradi ed in alcuni momenti cadevano anche dei fiocchi di neve, mentre la domenica, pur non superando i sei gradi, fortunatamente non ha piovuto per tutto il giorno.

A causa di queste condizioni ci sono state moltissime cadute, tanto che su trecento iscritti i classificati sono stati solamente circa duecento, inoltre il programma delle prove ha subito dei tagli, per cui non sono riuscito ad effettuare, tra le due categorie, tre salite di prova.

Ho ottenuto una seconda posizione nella Supersport 300, in sella ad una Yamaha R3, ed una quinta piazza nella 250, alla guida di una Aprilia RS 250. Nella prima manche di gara di quest’ultima classe ero terzo, ma nella seconda manche ho sbagliato una marcia e sono scivolato in quinta piazza. Purtroppo ho pagato le prove sul bagnato e le due salite non effettuate di prova.

Peccato, vedrò di rifarmi alla prossima occasione".