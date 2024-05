Somano, dopo un quarto di secolo il sindaco Paolazzo non si ricandida: "Bisogna sapere quando dire basta"

La voce è sicura, le parole soppesate, di chi ha pensato tanto prima di decidere, ma alla fine non ha dubbi: Claudio Paolazzo non si ricandiderà alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. "Dopo 3 mandati, 15 anni come sindaco e quasi altrettanti come consigliere o assessore, ho deciso di fermarmi. Ho 66 anni, arriva anche un tempo in cui bisogna prendersi cura di se stessi e della propria salute".

Il suo racconto è, però, sereno, quasi tracciasse una linea da cui eventualmente si può trovare un percorso. "Lasciamo un bilancio in ordine, senza debiti pregressi, opere appaltate, i cui lavori continueranno non appena lo consentiranno le condizioni atmosferiche".

Lo sguardo dopo presente e futuro guarda anche al passato: "Non posso non ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questi anni, partendo dai dipendenti comunali, segretari, ragionieri, i consiglieri e assessori. Non è facile trovare persone che lavorano bene, con cui formare una squadra. Molte si fanno in quattro perché le esigenze di un piccolo comune sono le stesse di uno grande, ma con meno risorse. Un grazie anche a tutte le associazioni e organizzazioni con cui è stato piacevole confrontarsi e fare progetti".

Rimane anche un ultimo aspetto che ha fatto piacere al primo cittadino: "Aver fatto da tramite con la produzione del film Trifole del regista Gabriele Fabbro: alla fine, diverse scene sono state girate a Somano con concittadini che hanno fatto le comparse. Si è trattato di una bella vetrina".