“Estathè 3×3 Streetbasket “: un evento spettacolare infiammerà Piazza Duomo ad Alba

Nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno, nel centro storico della città di Alba si svolgerà infatti lo spettacolare “Estathè 3×3 Streetbasket “, con un torneo Juniores (aperto a tutti) e poi il torneo ufficiale di più alto livello 3x 3 con i giocatori professionisti (categoria Master, la più alta possibile).

Per l’evento in Piazza Duomo saranno allestiti due campi, una grande tribuna e padiglioni ed altri stand per attività e giochi aperti a tutti. Ci sarà musica, grande spettacolo e soprattutto divertimento assicurato con un intrattenimento di livello stellare.

A sostenere l’evento ovviamente il title sponsor “Estathè”, che sarà presente nella tre giorni per dissetare gli atleti e tutti gli spettatori che accorreranno. Non per nulla non mancheranno i media più importanti per l’occasione, e ci saranno anche collegamenti in diretta su Sky Sport.

La manifestazione si svolge col patrocinio di Federazione Italiana Pallacanestro e Comune di Alba.

Per quanto riguarda il torneo Juniores, è aperto alle seguenti categorie (sia maschili che femminili) nei seguenti giorni:

Venerdì 31 pomeriggio/sera u19 maschile e femminile

Sabato 1 mattina/pomeriggio/sera under 13/14/15/17 maschile

Domenica 2 mattina Under 13/14/15/17 femminile

QUI LA SCHEDA DI ISCRIZIONE https://bit.ly/3UnBRG , da inviare compilata a segreteria@olimpo-basket.it

L’appuntamento è dunque dal 31 maggio al 2 giugno in centro ad Alba per un evento a dir poco clamoroso: vi aspettiamo!