Apertura domenica 28 aprile per il Museo della Fisarmonica di Robilante

Domenica 28 aprile con orario 10-12 e 15:30-18 il Museo della Fisarmonica vi invita a varcare la sua soglia per scoprire le tante curiosità che racchiude. Un’occasione unica per apprendere come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno.



Nella giornata di domenica 30 aprile il Mu.s.Com (Museo del Suono) sarà chiuso.



Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com

3288655394

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it