Da Bra a Pontedera per il Vespa World Days, là dove è nata la leggenda

Il Vespa World Days 2024 non ha deluso le attese. La grande parata di Vespa di ogni epoca, modello e colore, è stato un successo mai visto in 70 anni di edizioni della kermesse mondiale.



Sono state millemila le Vespa che, dal centro di Pontedera, hanno sfilato per le colline della provincia di Pisa per poi rientrare al Vespa Village, cuore della festa, andata in scena dal 18 al 21 aprile.



Per la prima volta l’annuale raduno dei Vespa club nazionali di tutto il mondo si è svolto proprio dove la Vespa è nata dalla matita di Corradino d’Ascanio e dove viene prodotta ininterrottamente dal 1946.



È stata un’edizione da ricordare, anche perché ha celebrato i 140 anni della Piaggio, azienda fondata nel 1884 e diventata leader della mobilità, attraverso questo gioiello della genialità industriale tricolore.



Una festa nella festa insomma, come testimoniano anche i rappresentanti di club arrivati fin dall’Australia e dal Sudamerica, dagli Usa e dalla Cina oltre che da tutta Europa e ovviamente da Bra.