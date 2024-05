Vicenza ospita la 95ª Adunata Nazionale degli Alpini: si parte anche dalla Granda

Ricordare, far festa, stare insieme, condividere. È questa l’essenza della 95ª Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, in programma a Vicenza dal 10 al 12 maggio. La città berica torna ad ospitare l’evento a distanza di 33 anni, dopo la prima volta nella storia nel 1991.



Un’edizione chiamata «Il sogno di pace degli Alpini», che secondo le ultime stime richiamerà oltre 300mila Penne nere provenienti da tutta Italia. Si parte anche dalla Granda e tra iscritti all’Ana, amici, parenti e simpatizzanti, finirà con il coinvolgere oltre mezzo milione di persone.



A dare loro il benvenuto ci saranno tantissime bandiere italiane, come omaggio a quei valori che sono di tutti noi, per i quali gli Alpini hanno combattuto e per i quali ancora oggi si prodigano.



Il programma della tre giorni dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2024 si annuncia ricco e significativo. Si parte venerdì 10 maggio all’alba con la solenne apertura della 95ª adunata e l’alzabandiera in Piazza dei Signori, seguita dalla deposizione di una corona e l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini. Il pomeriggio vedrà una sfilata di vessilli e gonfaloni.



Sabato 11 maggio ci sarà l’incontro al Teatro Olimpico tra il presidente nazionale Sebastiano Favero con le sezioni estere, le delegazioni della Federazione internazionale dei soldati di montagna e i militari stranieri e continuerà con celebrazioni religiose e ulteriori sfilate. Attesa anche per l’esibizione dei cori Alpini nelle diverse chiese e teatri della zona di Vicenza e provincia, a dimostrazione dell’importanza culturale e comunitaria di questo storico raduno.



Domenica 12 maggio, la giornata culminerà con la grande sfilata degli Alpini, seguita dalla cerimonia di passaggio della stecca alla sezione di Biella a cui spetterà l’onore nel 2025 di organizzare l’adunata nazionale numero 96.