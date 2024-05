Il Piccolo Teatro di Bra porta in scena la commedia “Rumors” di Neil Simon

Se avete voglia di passare una serata scacciapensieri, abbiamo l’appuntamento che fa per voi. Il Piccolo Teatro di Bra presenta la commedia brillante di Neil Simon “Rumors”, traducibile in italiano come “Pettegolezzi”, onnipresenti nella trama con allusioni all’ambiguità del mondo della borghesia americana degli anni ‘80. La regia è di Sebastiano Burdese e Giuliano Lo Iacono.



Dove, quando, come? L’evento è al Teatro Politeama Boglione di Bra, sabato 11 maggio, con ingresso a offerta libera con tutto il ricavato devoluto al progetto “Regala un Sorriso 2024”. Precisamente, si tratta di sostenere il Reparto Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, cercando di donare alla struttura sanitaria un ecografo con sonde per cardiologia ed organi interni dei bimbi ed un macchinario per la respirazione.



Attenzione. L’organizzazione fa sapere che non sarà effettuato il servizio di prenotazione posti, quindi si consiglia di arrivare in anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo, previsto alle ore 21. Le porte del teatro saranno aperte dalle ore 20. Mi raccomando belli pettinati.