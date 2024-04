Brondello: Giulia apre "SottoCuticola Nails&Beauty", un centro estetico dedicato alla cura delle unghie

Inaugurato a Brondello il centro estetico ‘SottoCuticola Nails&Beauty’ di Giulia Maero, specializzata in onicotecnica ovvero nella cura e il trattamento delle unghie.

Giulia, 22 anni, ha deciso di aprire il suo centro estetico nel paese della valle Bronda dopo un’esperienza lavorativa come dipendente in un salone di bellezza ed essersi formata professionalmente tre anni alla scuola L'Etrusca di Savigliano, riconosciuta dalla Regione.

“La mia attività - spiega la giovane estetista – riguarda soprattutto la ricostruzione delle unghie, nail art e micro disegni e smalto semipermanete.

Eseguo anche trattamenti rinforzanti e curativi su unghie deboli e sull’onicofagia, ovvero chi si mangia le unghie, le pellicine e le cuticole, da qui il nome della mia attività. Tratto infatti le anche le cuticole con un trattamento apposito e innovativo. Sono anche specializzata in cerette.

Ho deciso di aprire il mio centro estetico a Brondello, il paese più alto della valle Bronda, al confine con la valle Varaita, per dare un servizio alle donne che abitano da queste parti”.

All’inaugurazione hanno brindato con Giulia la consigliera comunale Claudia Tortone e la sindaca di Brondello Dora Perotto che ha affermato: “Sono felice che apra un’attività condotta da una ragazza giovane e piena di buona volontà qui a Brondello. È la seconda che ha aperto, dopo la pizzeria inaugurata un anno fa.

Un segno positivo che dimostra la volontà dei giovani di investire nel proprio futuro e nel proprio paese”.

Giulia spera con fiducia nel successo della sua attività e ha già in mente progetti di ampliamento per il futuro. L'obiettivo è quello di inglobare altre figure professionali, creando un centro estetico completo in grado di offrire un'ampia gamma di servizi alle clienti.

Per venire incontro alle esigenze della clientela il centro estetico riceve solo su appuntamento dalle 9 alle 20.

Ulteriori informazioni sulla pagina Instgram dedicata: ‘SottoCuticola Nails&Beauty’ di Giulia Maero.