Servizio Civile Universale: 20 posti a Cuneo

Sono 20 i posti disponibili a Cuneo e provincia per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti alla Comunità Papa Giovanni XXIII. Sono due i progetti in cui i giovani possono impegnarsi:

C’è tempo per tutto 2026: 14 posti disponibili per attività di inclusione sociale e supporto a persone svantaggiate, adulti provenienti dal carcere, senza fissa dimora e ragazzi richiedenti asilo. Tra questi quattro posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione.

Compagni di viaggio 2026: 6 posti a supporto di giovani con disabilità nei centri diurni di Fossano, Bernezzo e Trinità. Tra questi due posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione.

Il bando riguarda la selezione di 65.964 giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari in progetti di servizio civile universale in Italia e all'Estero , con un impegno di 25 ore settimanali ed una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. La scadenza per presentare la candidatura è alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.



I requisiti e le caratteristiche del bando