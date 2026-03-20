Emmaus Cuneo: due chance per giovani nel 2026

Emmaus Cuneo propone per il 2026 due iniziative per i giovani, la prima e la più imminente è la proposta di servizio civile all’interno della comunità, un’occasione di servizio che permette di fare un’esperienza arricchente e formativa nel campo dell’ecologia, dell’ambiente e dell’impegno sociale attraverso anche un’attività pratica di recupero e di riutilizzo, di coinvolgimento nelle iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà a fianco delle persone della comunità.

Il Servizio Civile dura 12 mesi con 25 ore settimanali e permette anche di avere anche un ritorno economico di euro 519,47 euro mensili. Bisogna avere almeno 18 anni e non averne più di 28.

E’ prevista una formazione durante tutto il periodo sulle tematiche di impegno proprie dell’esperienza.

Per chi lo desidera Emmaus aggiunge anche un ulteriore opportunità comprensiva anche di vitto e alloggio a carico della comunità stessa

L’esperienza parte da metà settembre ma la domanda va fatta entro le ore 14 di mercoledì 8 Aprile 2026.

Si può contattare Emmaus per un eventuale visita e per conoscere meglio l’esperienza.

Un’altra proposta per i giovani è un campo estivo di volontariato internazionale che si terrà all’interno della comunità dal 26 luglio al 9 agosto organizzato in sinergia tra la comunità e il gruppo giovani di Emmaus Cuneo.

Si tratterà di un’occasione unica per conoscere altri giovani e condividere con loro e i membri della comunità i valori e lo stile di vita di Emmaus: Accoglienza, comunità, lavoro, servizio, solidarietà e impegno civile, il tutto in un clima di amicizia e condivisione con momenti anche di incontro, di conoscenza, di svago e di esperienze nel territorio.

L’età minima è di 16 anni. I turni sono due: il primo dal 26 luglio al 2 agosto e il secondo dal 2 all’8 agosto 2026, la partecipazione minima richiesta è di un turno.