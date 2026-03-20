A Racconigi novità nella raccolta rifiuti: nuovi contenitori per l’indifferenziata e distributori automatici per i sacchetti

Sono in programma nel Comune di Racconigi alcune migliorie per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti.

Per ogni utenza servita porta a porta (sia domestica che non domestica) verrà assegnato un nuovo contenitore per la raccolta dell’indifferenziata, che andrà a sostituire i consueti sacchetti a perdere utilizzati fino ad ora. I contenitori saranno dotati di un codice identificativo e dovranno essere esposti sul suolo pubblico soltanto nei giorni di raccolta.

L’assegnazione dei nuovi contenitori sarà definita sulla base di uno studio condotto dal Consorzio CSEA, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna utenza.

“Questa novità porterà benefici concreti, migliorando il decoro urbano e limitando i problemi causati dagli animali randagi che possono rovistare tra i rifiuti e disperderli”, commenta il consigliere con delega all’Ambiente Enrico Mariano.

Un’ulteriore novità sarà l’installazione di due distributori di sacchetti per la raccolta dei rifiuti, che dovrebbero essere collocati: uno in piazza Caduti per la Libertà, nei pressi del distributore dell’acqua (ex peso pubblico), e l’altro nel piazzale adiacente al palazzetto dello sport di via Principessa Mafalda di Savoia. “Le due aree individuate sono al momento ancora in fase di verifica tecnica”, spiega il consigliere Mariano.

I distributori saranno attivi 24 ore su 24 e quindi sempre accessibili.

“Si tratta di un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti nel nostro territorio, garantendo al tempo stesso un servizio più comodo e continuo per cittadini e imprese”, conclude Mariano.