Due auto coinvolte in un violento incidente sulla provinciale 184 a Fossano

Incidente in via Villafalletto, a Fossano, sulla provinciale 184, dove attorno alle 14 c'è stato un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Una è finita fuori strada e la seconda si è ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano la Polizia locale per i rilievi, oltre a due equipe del 118, che hanno preso in carico i due feriti. Nessuno sarebbe grave.

La provinciale è ancora chiusa per le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada.