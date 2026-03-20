Intelligenza artificiale e imprese: a Cuneo il confronto tra accademia e professionisti

Si terrà la mattina del 10 aprile 2026, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Campus di Cuneo dell’Università di Torino (via Ferraris di Celle 2), l’evento “AI e Impresa. Ricerca, esperienze e dialogo per guidare l’innovazione”, un appuntamento dedicato al ruolo sempre più strategico dell’intelligenza artificiale nel mondo produttivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra accademici, professionisti e imprese, per analizzare opportunità, criticità e applicazioni dell’AI nei contesti aziendali, con un focus su un’innovazione consapevole e responsabile. Promosso con il coinvolgimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo e del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, il convegno intende offrire strumenti e visioni operative per affrontare le trasformazioni in atto.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’ODCEC di Cuneo, seguiti da una sessione dedicata alle evidenze provenienti dal mondo accademico e professionale, introdotta dalla professoressa Truant. Tra i temi trattati spiccano la sostenibilità dell’AI e il suo contributo alla sostenibilità d’impresa, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel controllo di gestione tra rischi e opportunità, e le implicazioni organizzative legate all’adozione di queste tecnologie.

Ampio spazio sarà riservato anche agli aspetti più operativi, come le strategie di integrazione della Generative AI nei processi aziendali e le applicazioni concrete nella professione dei commercialisti, dalla gestione delle attività fino alla revisione dei bilanci.

A chiudere la mattinata, una tavola rotonda dal titolo “AI nel business tra vantaggi competitivi e criticità operative”, che vedrà il confronto tra rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Il dibattito sarà moderato da Dott. Allocca (OPEN Dot Com S.p.A.) e coinvolgerà, tra gli altri, esponenti di Confindustria Cuneo, esperti di marketing e innovazione digitale, manager del settore tecnologico e docenti universitari.

L’evento si propone così come un momento di sintesi e riflessione su una delle sfide più rilevanti per il sistema economico contemporaneo: integrare l’intelligenza artificiale nei modelli di business in modo efficace, etico e sostenibile.