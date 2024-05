Tragico incidente a Lagnasco: la vittima è la 56enne buschese Daniela Quaglia

È Daniela Quaglia, buschese classe 1968, la vittima del tragico incidente stradale occorso verso le 18 di ieri (mercoledì 8 maggio) a Lagnasco. La tredicesima da quando è iniziato il 2024.



La donna – in quel momento sulla propria bicicletta – sarebbe stata travolta da un camion che, non accorgendosi della sua presenza, ha svoltato in via Praetta dopo aver sostato al semaforo presente all’incrocio con via Savigliano (nei pressi dello stabilimento Asprofrut). Immediato – ma purtroppo infruttuoso – l’allarme alle forze di soccorso dell’emergenza sanitaria, dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Saluzzo, dato dagli stessi testimoni diretti che hanno avvertito anche il conducente del camion.



La zona dell’incidente è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Le operazioni di identificazione della donna – al momento del fatto in abiti sportivi e senza documenti – hanno richiesto ai militari molte ore: la famiglia è stata avvertita nella tarda serata di ieri.