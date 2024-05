A Bra, pronto il restyling delle Scuole Maschili. Intervento da 1,8 milioni di euro

Il Comune di Bra predispone un intervento di restyling della scuola Rita Levi Montalcini (conosciuta come Maschili). E fa sapere che verrà riqualificata la facciata su via Vittorio e la balconata che si affaccia sul cortile interno, al momento non utilizzate. L'obiettivo è uniformare la struttura a livello estetico con la via, che recentemente è stata completamente rinnovato.

Il recupero della manica, secondo il Comune permetterà di offrire nuovi spazi per l’attività scolastica e i laboratori. Ci sarebbe anche la possibilità di inserire un ascensore, da aggiungere a quello già presente nella manica più lunga, per incrementare l’accessibilità del luogo.

Il costo complessivo si attesta sul 1,8 milione di euro. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel prossimo autunno.

L'Amministrazione comunale ha sottolineato che l'edilizia scolastica è una priorità, aggiungendo che si tratta in questo caso del plesso storico della città, e che la sua riqualificazione, con un obiettivo sia architettonico che funzionale, permetterà alla scuola di assolvere meglio i propri compiti e avere uno spazio adeguato per i tanti progetti che sta portando avanti in questi anni.

Il Comune si è relazionato con altri importanti enti per ottenere i fondi: la Regione e la Fondazione Crc, che ha voluto ringraziare per l’attenzione mostrata nei confronti del territorio.