Terremoto in Valle Maira con epicentro Macra

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 si è verificato nella serata ieri, mercoledì 8 maggio, in Valle Maira. Con epicentro a Macra, la scossa si è registrata precisamente alle ore 20.49.



È stata avvertita sia in alta che in bassa valle, nei comuni di Roccabruna, Dronero ed in quelli ad essi limitrofi, ma anche a Sampeyre in Val Varaita.



Localizzato da “Sala Sismica INGV-Roma”, sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (https://terremoti.ingv.it) è possibile trovare tutti gli aggiornamenti in merito alla sismicità.