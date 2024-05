A Monteu Roero si riscopre l’archivio storico della Casa di Riposo

Quanto vale un archivio storico? Se lo sono chiesti nel C.d.A. della Fondazione Casa Serena Onlus, decidendo di investire tempo ed energie al fine di portare a casa un risultato. Il presidente dell’ente è Paolo Rosso, che così illustra l’iniziativa:

“Abbiamo interpellato una competente professionista certificata e con lei abbiamo creato una road map nella quale abbiamo interagito con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e VdA per le necessarie autorizzazioni legate allo spostamento di questo pezzo di storia monteacutese presso i locali comunali. Tutto è stato catalogato e archiviato e ora la prossima sfida sarà quello di studiarlo, magari digitalizzandolo per una migliore fruizione dei cittadini monteacutesi e studiosi. Questo spetterà alla nuova amministrazione comunale che uscirà dalle urne dell'election day di inizio giugno. Come Presidente del Consiglio di Amministrazione desidero ringraziare i miei consiglieri per il valido e prezioso contributo, la Protezione Civile che si conferma essere sempre disponibile ed efficiente e l'assessore Gianluca Bordone per il supporto prestato”.

Ora toccherà agli esperti archivisti approfondire i documenti e chissà, scoprire da un bilancio del 1909 dell’Ospedale Ricovero Sant’Antonio da Padova o da altri fascicoli, delle curiosità storiche inaspettate.