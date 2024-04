Martinetti (M5S): “E’ urgente parlare di Pace e lavorare per la pace ad ogni livello”

“E’ urgente parlare di Pace e lavorare per la pace ad ogni livello”.

E’ il messaggio portato ieri sera da Ivano Martinetti (M5S) al Cinema Moretta di Alba in occasione della proiezione del film “Erasmus in Gaza”.

Un messaggio che riposta su Facebook, riportando l'attenzione ai conflitti in corso.

“Un momento – scrive sul proprio profilo Fb - per riflettere sulle crescenti tensioni in Medio Oriente, sulle violenze subite dalle popolazioni civili e sul ruolo che dovrebbe avere l’Europa per raggiungere al più presto il cessate il fuoco.

Il film racconta la storia di Riccardo e la sua scelta di partecipare all’Erasmus a Gaza. Un percorso speculare a quello di Bisan, prima ragazza palestinese a partecipare all’Erasmus in Italia, proprio nel comune di Bergolo nella nostra Alta Langa.

Un onore - conclude- aver ospitato il sindaco di questa comunità Mario Marone e Fabrizio Gallo, responsabile del progetto”.