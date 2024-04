Dogliani, il candidato Aldo Botto presenta la sua lista: "Varietà di competenze ed esperienze"

A poco più di un mese dalle elezioni comunali 2024, la lista civica A poco più di un mese dalle elezioni comunali 2024, la lista civica Dogliani – Tradizione e Futuro, capitanata dal candidato sindaco Aldo Botto, presenta ufficialmente i suoi candidati. "La nostra lista annovera 12 elementi tra le sue fila, garantendo una varietà di competenze ed esperienze notevoli. La maggior parte dei candidati, inoltre, annovera importanti esperienze nelle associazioni di volontariato presenti in Dogliani e non solo, prova del loro impatto, impegno e passione per il territorio. Il nostro gruppo può in aggiunta contare su un’ottima conoscenza della macchina comunale, grazie alla mia ventennale esperienza e ai 5 anni di amministrazione comunale di Emanuele Albarello e Antonio Bosio. Sono già programmati diversi incontri con la cittadinanza, sia nel concentrico sia nelle frazioni, per l'ascolto e la condivisione delle nostre idee per migliorare la vita in Dogliani, sicuri che il domani deve essere costruito con la partecipazione di tutti. Le date di tali incontri saranno annunciate nei prossimi giorni".

Aldo Botto: anni 66, pensionato, ex responsabile ufficio tecnico comunale, socio donatore AVIS

Emanuele Albarello: anni 49, assessore uscente, architetto libero professionista, socio donatore FIDAS

Antonio Bosio: anni 73, capogruppo di maggioranza uscente, pensionato, ex dirigente d'azienda

Alessandro Filipponi: anni 39, imprenditore agricolo, volontario nella Protezione Civile

Ines Gallo: anni 55, incaricata di vendita nel settore benessere

Marinella Gallo: anni 63, architetto libero professionista e imprenditrice aziendale

Maria Jurkovic: anni 37, lavoratrice dipendente, volontaria nei Volontari del Soccorso

Gianluca Mittone: anni 28, ricercatore in Intelligenza Artificiale presso l'Università degli Studi di Torino, vicepresidente della Filarmonica "Il Risveglio", socio donatore AVIS

Daniele Pirra: anni 44, ingegnere libero professionista, volontario nei Volontari del Soccorso

Teresina Porro: anni 70, pensionata, ex coltivatrice diretta, attiva storica nel volontariato, sia nei Volontari del Soccorso che della Protezione Civile

Christian Sanino: anni 31, imprenditore settore motociclistico

Gianluca Sappa: anni 38, geometra libero professionista, Presidente e allenatore Pallacanestro Farigliano