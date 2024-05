Elezioni regionali: Piemonte Popolare si presenta

Alle prossime elezioni regionali gli elettori e le elettrici piemontesi potranno scegliere un’alternativa agli schieramenti e alle forze politiche sinora scesi in campo. Piemonte Popolare si presenta come unica lista di alternativa, autenticamente di sinistra. Essa è animata da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ManifestA, Sinistra Anticapitalista, personalità indipendenti ed è sostenuta da alcuni collettivi universitari.

Chi chiede il voto oggi in Piemonte ha troppo spesso praticato politiche indistinguibili per chi le ha dovute subire negli anni, a cominciare dalla sanità falcidiata e messa in crisi da governi di diverso colore.

“La nostra lista – si legge nella nota - ha come candidata presidente la combattiva ed efficace consigliera regionale uscente Francesca Frediani”.

In provincia di Cuneo è composta da: Lorenza Ameglio, Damiano Carretto, Lorella Gallo, Alessio Giaccone e Fabio Locci.