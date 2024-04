A Cherasco la conviviale del Rotary Savigliano con i vertici di Banca CRS

Martedì sera, alla Porta delle Langhe, riunione conviviale per soci ed ospiti del Rotary Club Savigliano. Presenti, ospiti e relatori, i vertici della Banca CRS direttore generale Emanuele Regis e Francesco Osella, riconfermato, con quarto mandato, presidente per il prossimo triennio.

Tema della serata, il quadro economico attuale rapportato ad un momento d’incertezze geopolitiche cui Il cielo minaccioso pareva proporre l’inquietante scenografia. Un enorme e bellissimo arcobaleno ha viceversa sgombrato tutto e la serata ha avuto inizio con buoni auspici. Vi sono state le presentazioni del prefetto Sandra, le prime riprese fotografiche di Monasterolo, i tradizionali inni e saluti di benvenuto, anche inoltrati e. mail da assenti.

Il Presidente Lodovico Buscatti ha ringraziato Banca CRS per il patrocinio degli incontri con l’Arimondi Eula su cyberbullismo, violenza ed Intelligenza artificiale, oltre che per la loro presenza e disponibilità. Spiegato le ragioni del tema, ha anche ricordata la continuità, dal 1997 anno di fondazione, di piacevoli rapporti tra Club e CRS ed annotati piacere ed orgoglio di aver costantemente avuto tra i propri soci, autorevoli presenze dell’Istituto di credito. Dopo il caffè, i relatori hanno preso la parola alternandosi e con ausilio di proiezioni.

Regis, direttore CRS, ha sintetizzato la storia dell’Istituto nato nel 1858 come prosecuzione del Monte di Pietà. L’inizio operativo già nell’anno successivo. Sessant’anni dopo, un Regio Decreto stabilisce la fusione tra Monte di Pietà e Cassa di Risparmio di Savigliano. Nel 1991 l’attività bancaria è delegata alla Banca CRS S.p.A. e la sua prosecuzione diviene la Fondazione CRS. Nel capitale sociale entra la Cassa di Risparmio di Torino, poi Unicredit, Bper. Nel 2021 entrano NOI S.r.l. (Fondazioni CRC e CRT) e Compagnia di San Paolo.

Mantenendo costante la filosofia di lavorare con l’obiettivo di permettere di crescere a tutti e riversare sul territorio quanto raccolto l’Istituto ogni anno ridistribuisce, sostegni economici variegati e mirati a sostenibilità. Tra molti altri casi: Interventi per Chiese, per Casa Alpina di Pietraporzio, condizioni vantaggiose per alloggi di famiglie in prepovertà, famiglie ucraine, associazioni volontarie, convenzioni con Torino per acquisizione di monolocali per medici e neo laureandi per l’ospedale. Recente l’acquisto di “cofanetti culturali”, un’iniziativa con Baratti per libriccino per fiaba destinato a nostro reparto oncologia. L’ambiente è uno dei diritti umani, insieme alla pace e sviluppo economico, e sociale, poco usato da bancari. Specifiche funzioni ed attenzioni sono state dedicate a tematiche ESG. Nuova sigla, questa, per Environment (rispetto di valori ambientali) Social (che utilizza la rete come luogo di condivisione e scambio d’informazioni ed esperienze) Governance (accuratezza e trasparenza). L’andamento degli utili è migliorato ancora molto garantendo ottime garanzie di stabilità e crescita.

Queste sono anche confermate dall’interesse di altri nell’acquisto di quote, che in ogni modo non pregiudica il mantenimento della maggioranza. Molte le domande, raffronti, su tassi, mutui, crediti. Quali le previsioni economiche, dopo problemi sanitari, situazioni create da bonus ed aumenti, per le prossime decisioni green. La nostra è una provincia abbastanza ricca, anche di risorse tutte e ad ogni quesito i relatori hanno provato ad offrire risposte. Hanno ricevuto ringraziamenti, i tradizionali guidoncini del club ed il volume 5 (# conta su di me) di Unieuro e Polizia di Stato che, dopo esposizione in negozi e vetrine CRS di Piazza del Popolo, è stato distribuito quest’anno, cartaceo e/o digitale alle scuole. Un applauso ed un tocco di campana, hanno chiuso la serata.