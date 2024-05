Pesanti disagi alla circolazione lungo la provinciale 7 tra Verduno e Pollenzo dove, in località Borgata Molino, all'altezza del ristorante Due Lanterne, si è ribaltato un mezzo pesante, finito fuori dalla carreggiata.

Ferito l'autista. Sul posto sono presenti i sanitari e i vigili del fuoco.

La viabilità in zona risulta completamente bloccata, complicati anche dai lavori di bitumatura in corso, in vista del passaggio del Giro d'Italia, il prossimo lunedì 6 maggio.