Carlotta Boffa scioglie le riserve e si candida a sindaca di Alba

"Mi candido a sindaco di Alba ritrovando la mia autonomia e libertà dopo aver onorato lealmente e costruttivamente il patto di consigliatura che cinque anni fa avevo stretto con l’allora candidato a sindaco Carlo Bo".

Con queste parole Carlotta Boffa ha pocanzi confermato le voci che si rincorrono da giorni nelle stanze della politica albese, ufficializzando quindi l’intenzione di correre per la poltrona di sindaco alle comunali dei prossimi 8 e 9 giugno.

"Sono stati cinque anni intensi e molto impegnativi – prosegue il suo messaggio – durante i quali ho imparato e ricevuto molto e mi auguro di aver restituito altrettanto, con passione e dedizione costanti. Il sistema di elezione diretta dei sindaci prevede l’opportunità, per chiunque, di misurarsi al primo turno, per poi scegliere, al secondo turno, tra le due opzioni che hanno riscosso i maggiori consensi".

"Ho deciso così – continua – di mettermi alla prova, chiedendo agli albesi di pronunciarsi su di me, sul mio programma e sulla mia squadra. Non mi candido contro nessuno ma per la mia città cercando di rappresentare al meglio quella novità che tanti si aspettano in questa campagna elettorale".

"Carlo Bo e Alberto Gatto sono due ottime persone e sono felice di potermi confrontare con loro sul futuro di Alba e sui contenuti che interessano i cittadini. Io vorrei che Alba tornasse a splendere nella sua irresistibile bellezza, nel suo ordine pacato, nei suoi arredi precisi e significativi. Infine vorrei vedere la mia città bene organizzata a misura delle persone più deboli, i bambini e gli anziani, convinta che solo così sia possibile garantire una vera qualità della vita a tutte le persone. Nei prossimi giorni presenterò le liste e il programma della mia coalizione civica e inizierò un percorso di ascolto e confronto con tutti gli albesi".