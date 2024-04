Studenti delle medie di Revello in visita al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

Alla vigilia del 25 aprile, le classi terze della secondaria hanno partecipato ad un’interessante uscita didattica, facendo esperienza di eventi e luoghi della nostra storia recente, appena studiata sui libri di testo.

A Cuneo sono stati accolti dai volontari Alpini presso il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, dove hanno potuto vedere immagini, materiali, ricostruzioni della vita in trincea degli Alpini nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.

I volontari hanno illustrato loro anche la storia del corpo degli Alpini, con un particolare focus sulla Campagna di Russia.

L’altra tappa ha toccato Memo4345, percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah ed in particolare alla memoria degli ebrei (provenienti da tutta Europa) deportati dal campo di Borgo San Dalmazzo dopo l’8 settembre 1943.

"Entrambe le visite - spiegano dall'istituto comprensivo di Revello - sono state una bella occasione per comprendere meglio ciò che è stato per fare memoria e per riflettere sul mondo attuale, ancora martoriato purtroppo da guerre e genocidi.

Grazie alle guide per la competenza storica e per la passione nel testimoniare che traspare dai loro racconti".