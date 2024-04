Giubileo 2025: ostensione della Sindone dedicata ai giovani

Il prossimo anno si terrà un’ostensione della Sindone solo per i giovani e una “Tenda della Sindone” per tutti in cui vivere il sacro lino con forza e intensità, anche con l’ausilio di nuove tecnologie. Così Torino celebrerà il Giubileo del 2025, come ha annunciato l’arcivescovo monsignor Roberto Repole.

«Non sarà un’ostensione classica - ha precisato il pastore della diocesi torinese - ma un’occasione per sperimentare modi nuovi di essere custodi della Sindone». Aggiungendo: «La Sindone è un patrimonio che ci riguarda tutti, è un tesoro così importante per la Chiesa e deve essere l’occasione di comunicare in modo nuovo il Vangelo. Prima di tutto partendo dai giovani con i quali abbiamo intrapreso un percorso di catechesi sui fondamenti del cristianesimo. Abbiamo pensato a una sorta di laboratorio per ragazzi e ragazze che spesso sono la parte più vulnerabile della città».

Monsignor Repole ha poi svelato che in piazza Castello, ai primi di maggio 2025, verrà allestita una tenda per fedeli, turisti e cittadini in cui avvicinarsi alla Sindone attraverso documenti, video, immagini e podcast: «Un modo nuovo di entrare in contatto con documenti preziosissimi a livello storico e di fede».

Annunciato anche l’arrivo a Torino del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca cattolico di Gerusalemme, invitato dall’arcivescovo, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Opera diocesana pellegrinaggi che in questo periodo di conflitto ha dovuto sospendere i viaggi in Terra Santa.