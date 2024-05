Approvato il bilancio consuntivo 2023 del Consorzio Monviso Solidale

Si è svolta giovedì 16 maggio in modalità mista, in presenza nella sede di Saluzzo (via Vittime di Brescia 3) e online, la periodica assemblea dei Sindaci dei 56 Comuni che fanno parte del Consorzio Monviso Solidale, presieduta dal Sindaco di Verzuolo Gian Carlo Panero. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2023, della prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e la nomina del revisore del conto: le tre tematiche sono state approvate all’unanimità dei presenti.

Rivestiva un particolare significato l’approvazione del rendiconto, anche perché il 2023 è stato l’anno in cui il Consorzio ha chiesto ai Comuni aderenti un aumento di 2 euro ad abitante della quota versata, che era rimasta invariata dal 2019 e pari a circa 30 euro. Un aumento che è servito, insieme ad alcuni tagli operati prevalentemente sulle richieste di contributo, a non abbassare il livello dei servizi erogati, che comunque sono molto maggiori rispetto alle cifre versate dai Comuni stessi: per ogni euro versato, infatti, ogni Comune riceve in media servizi per 2,9 euro. Ciò dimostra in modo evidente, tra le altre cose, come la forma associata della gestione dei servizi socio assistenziali sia efficace e portatrice di benefici per i consorziati: un elemento che è stato sottolineato con convinzione nel corso della riunione dal presidente Panero.

Sono circa 20 i milioni di spesa registrati a bilancio nel 2023: più di 18 milioni di essi sono costituiti dalla spesa corrente, che rappresenta l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, la vera e propria “mission” del Consorzio. Nel 2023 sono state ben 17.449 le persone ad aver usufruito dei servizi forniti: un dato in crescita rispetto al passato e che supera per la prima volta dall’inizio delle attività del Monviso Solidale la soglia del 10%, attestandosi al 10,42% della popolazione complessiva sul territorio dei 56 Comuni. Sono circa 20,5 milioni invece le entrate, con un avanzo di esercizio disponibile pari a circa 330.000 euro che va ad aumentare le somme a disposizione per eventuali spese future impreviste. Tra le fonti di finanziamento del Consorzio, oltre ai Comuni aderenti che coprono il 34% circa delle entrate, si citano la Regione Piemonte (24,86%), lo stato italiano (25,86%) e l’ASLCN1 (14,23%).

Dal bilancio presentato è emerso in particolare l’aumento dei costi generali dei servizi, a causa dell’elevata inflazione registrata nel 2022 (+8,1%) e la crescita delle spese per il sostegno alle rette mensili per persone non autosufficienti nelle RSA: una voce che sembra destinata ad incrementare ancora nei prossimi anni.

Il bilancio è stato commentato dal presidente del Consiglio di Amministrazione del Monviso Solidale, Gianpiero Piola, che ha sottolineato come si tratti di «un ottimo consuntivo che fa emergere come il lavoro del Consorzio sia stato svolto in modo valido ed efficace, salvaguardando i servizi in favore delle persone più bisognose del territorio».

L’assemblea è stata l’ultima prima della tornata elettorale di giugno, che porterà al rinnovo di numerosi consigli comunali: per questa ragione, alla sua conclusione Gianpiero Piola ha ringraziato Gian Carlo Panero per il ruolo da presidente svolto nel corso dei cinque anni di mandato, il secondo consecutivo ricoperto: quest’ultimo ha ringraziato a sua volta tutti i Sindaci per la collaborazione prestata negli anni e il Consorzio per il lavoro effettuato, anticipando la prossima convocazione dell’assemblea, rinnovata dopo il voto, a fine luglio.