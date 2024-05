Successo a Scagnello per la domenica dedicata agli "Amici a quattro zampe" con il "Memorial Alessia ed Andreino Lerda"

Una giornata interamente dedicata al territorio e agli amici a quattro zampe. Si è tenuta la scorsa domenica, a Scagnello, la gara simulata di ricerca al tartufo, rinviata rispetto alla data originale del 10 marzo, a causa del maltempo.

Ben 32 Trifulao piemontesi e liguri si sono sfidati per aggiudicarsi il trofeo e i premi del "Memorial Alessia ed Andreino Lerda".

Il trifulao più esperto, che ha trovato per primo i tartufelli, è stato Giovanni Borra con l’amico Celu di Ceva. Il secondo Giovanni Rebuffo con Lady di Millesimo, il terzo Virginia Chiabotti con Rurf di Moncalieri. Il premio per la miglior affinità tra trifulao e cane è stato vinto da Monaco Mirko con Stella di Prunetto, che si sono aggiudicati il cesto di prodotti offerto dall’agriturismo la Botalla di Scagnello. "La gara è molto sentita e partecipata, quest’anno anche da parecchie donne. - spiegano gli organizzatori - "Ringraziamo di cuore la famiglia Lerda a cui esprimiamo la nostra più sincera riconoscenza perché da parecchi anni sta sostenendo la gara di ricerca simulata al tartufo partecipando con trofei e premi memorial Alessia ed Andreino Lerda e omaggiando tutti i partecipanti".

A seguire il pranzo preparato dalla pro loco che ha anticipato il pomeriggio con la Mostra Canina, giunta alla XXXIII edizione e rinviata anch’essa dalla data originale, ossia il “classico” 1° maggio.

Gli 86 cani si sono mostrati ai giudici ed al pubblico, hanno passeggiato, hanno corso e, ne siamo convinti, si sono divertiti anche un po’.

Ogni partecipante è stato omaggiato con prodotti offerti dalle ditte Giuntini e F.lli Guffanti di Ceva, mentre ogni migliore di razza con prodotti della Cantina Produttori di Govone, dalla ditta Zanone di Lisio, da Bertino Enrico di Ceva e dalla Panetteria Jolly Shop di Mombasiglio. A seguito delle passerelle finali, i vincitori dei trofei sono stati i seguenti. Il miglior soggetto assoluto è stato giudicato Cosmo, lo zwergschnauzer di Alexa Cacciotti di Savona, a cui è andato il cesto di prodotti offerto dalla macelleria Lombardi Davide di Mombasiglio; il miglior soggetto giovane assoluto è stata Tota, la Gascon Sainton Geois di Mondino Fabrizio di Mondovì, che si è aggiudicata il trofeo offerto dalla ditta Fontana srl impresa edile di Sale delle Langhe. Il miglior soggetto da ferma è stata Fiaba, la vizla di Gualtiero Gelmini di Torino, a cui è stato assegnato il trofeo Ceva costruzioni edili srl di Ceva. Tor, il segugio del Giura di Belletto Luca di Giaglione (TO), premiato dal presidente dell’Associazione Libera Caccia sig. Spaccamiglio Ettore, ha vinto, tra gli altri premi, anche il piatto offerto dall’Associazione Libera Caccia e il tagliere della ditta Granito Matteo di Lesegno. Kaos, il rottweiller di Battaglia Claudio di Bagnasco, ha conquistato il magnum offerto dalla cantina Produttori di Govone per il miglior cucciolone assoluto. Lilla di Maura Seno di Garessio si è aggiudicata il premio per la miglior affinità tra meticcio e padrone offerto dall’alimentari e panetteria Jolly Shop di Mombasiglio. La coppia più omogenea è stata quella degli Ariegeois di Mondino Fabrizio e Merlino Ugo, mentre il gruppo premiato è stato quello di Battaglia Claudio, di Bagnasco. Per ogni categoria sono comunque stati consegnati premi speciali fino al quinto classificato.

"Un sentito ringraziamento - aggiungono da Scagnello - è rivolto a tutti gli sponsor citati precedentemente e che anche quest’anno ci hanno fatto sentire la loro fiducia e sostegno: un contributo indispensabile per rendere la gara più accattivante. La nostra riconoscenza è rivolta soprattutto alla sig.ra Falcetti Tiziana che ci supporta da oltre trent’anni nell’organizzazione della mostra canina. Ringraziamo altresì il sig, Martino Adriano dell’Associazione Trifulao del Monregalese e del Cebano che collabora da tempo immemore anche nell’organizzazione della festa del tartufo nero de.co. di Scagnello e che in questa occasione ha assegnato il premio per la miglior affinità tra trifulao e il suo amico a quattro zampe.