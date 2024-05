Cuneo nella Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2024

Cuneo è uno dei 98 comuni italiani raccontati nella “Guida dei Comuni Sostenibili italiani”, l’iniziativa editoriale della Rete dei Comuni Sostenibili, che ha raccolto racconti di turismo sostenibile attraverso la Penisola.

La presentazione in anteprima della Guida è avvenuta al Salone del Libro di Torino, venerdì 10 maggio. Pubblicata da Edizioni ETS, la Guida sarà disponibile nelle librerie e online dal 24 maggio (mentre sul sito di ETS, https://www.edizioniets.com/, è già in vendita).

Così spiega la Rete dei Comuni sostenibili: “L’Italia del futuro si riscopre attraverso la bellezza dei suoi territori, più o meno grandi, più o meno conosciuti, ma egualmente unici e indimenticabili. L’Italia del futuro è un percorso fatto di storie, di sostenibilità, di meraviglia. Quasi cento comuni e oltre mille buone pratiche descritte per raccontare l’Italia che ci prova, l’Italia dei sindaci e degli amministratori locali che crede che sviluppo sostenibile e turismo possano correre di pari passo. Con la Guida è possibile far scoprire nuove mete anche ai viaggiatori che scelgono il turismo sostenibile, lento, accessibile, green e smart e che in queste pagine possono trovare tanti buoni motivi per visitare le città e i paesi della Rete dei Comuni Sostenibili, tra beni recuperati tramite progetti di rigenerazione urbana e aree verdi riqualificate. Può diventare, inoltre, un importante punto di riferimento per gli amministratori, per scoprire esperienze virtuose e replicare buone pratiche e modelli di successo. All’interno ci sono i luoghi della sostenibilità da visitare, con una descrizione delle principali informazioni e caratteristiche e una panoramica sulle esperienze virtuose di comunità sostenibili. Un qr-code rimanda a una pagina web con ulteriori approfondimenti, documenti e video”.

Da parte dell’Amministrazione c’è soddisfazione per aver contribuito alla composizione di questa prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Il risultato è un racconto turistico della città visto attraverso la lente delle buone pratiche di sostenibilità che si vivono nel nostro territorio. Questa guida è una ulteriore vetrina per Cuneo, è consapevolezza di far parte di uno sforzo condiviso di trasformazione nel senso della sostenibilità, è opportunità per imparare anche dalle altre città della rete dei comuni sostenibili.