Nella Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia la storia di Andrea

“Vorrei che non fosse così - dice Andrea, tra timore e desidero di sconfiggerlo -. Mi sento in colpa, vittima forse anch’io del pensiero che la normalità è l’eterosessualità e soprattutto consapevole che i miei non lo accetteranno mai fino in fondo. La mia è una famiglia di ampie vedute, però con gli altri. Le persone dicono di non avere alcun problema nei confronti dell’omosessualità, ma come per una malattia sperano che non capiti a loro, che non ne sia ‘affetto’ loro figlio. E così un po’ ci si sente malati, ma anche consapevoli che la guarigione corrisponderebbe a un qualcosa per il quale si sente dentro sé repulsione, credo esattamente la stessa che prova chi invece è eterosessuale pensandosi con una persona del suo stesso sesso. C’è poi il discorso degli stereotipi, nel mio caso nessuno ha mai avuto il sospetto e oltretutto faccio uno sport estremamente maschile. C’è poi il dirlo agli amici, la loro reazione.”