Elezioni europee e regionali: Sinistra Italiana scende in campo assieme a Verdi e Possibile

Alle prossime elezioni europee e regionali, come già alle politiche del 2022, Sinistra italiana parteciperà in alleanza con i Verdi. Dunque sulle schede comparirà il simbolo AVS, sostenuto anche da Possibile e alcune reti civiche.



Per ciò che riguarda le elezioni comunali, tale simbolo comparirà in alcune città del Piemonte.



Nella nostra provincia siamo direttamente rappresentati dalla lista Sinistra saluzzese. In altri comuni sono candidati in liste civiche uomini e donne che hanno valori e programmi affini: difesa e valorizzazione della Costituzione nata dalla resistenza e che ripudia la guerra (valore tanto più importante in questo momento storico); diritti dei lavoratori; lotta al caporalato; sanità e scuola pubblica; equità fiscale e progressività delle tasse; provvedimenti contro il dissesto idrogeologico; costruzione di un nuovo modello di sviluppo basato sulle energie rinnovabili e trasporti su rotaia ecc.



A queste persone e a tali liste va un doveroso sostegno, nella consapevolezza che i nostri valori e obiettivi sono alternativi a quelli della destra-centro, sempre più impregnata dall’idea liberista che l’ineguaglianza (non la diversità) fra gli esseri umani sia non solo ineliminabile, ma addirittura auspicabile e da perseguire. Le stesse passerelle di Alberto Cirio (quasi mai presente ai lavori dell’assemblea regionale) e dei suoi assessori nei vari comuni a distribuire o promettere finanziamenti, per lo più europei e a debito, lasciano intravedere un concetto non di cittadini portatori di diritti, bensì di sudditi a cui elargire piccole concessioni.



Da queste brevi riflessioni un accorato appello affinché alle elezioni Comunali in provincia del prossimo mese di Giugno ci si rechi al voto ma in nessun caso si sostengano e si votino i candidati a Sindaco della destra-centro o delle liste a loro collegate.



Per quanto attiene alle elezioni Regionali proponiamo alle elettrici ed agli elettori due bellissime e forti candidature che sono Alice Ravinale della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana e nostra Capogruppo in Consiglio Regionale a Torino e Alberto Sclaverano di Ceresole d'Alba, ricercatore universitario a Torino.



La candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni Europee nel Collegio del Nord-Ovest è Ilaria Salis detenuta nelle carceri di Budapest e balzata alle cronache nei giorni scorsi per l'inumano e vergognoso trattamento a Lei riservato dal Governo Orban amico e sodale della nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.