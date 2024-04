Tre alunne dell'IC Cuneo via Sobrero in semifinale ai giochi matematici dell'università di Milano

Il 29 aprile si sono svolte le premiazioni dei “Kangarou della matematica - Giochi matematici” organizzati dall’Università di Milano. Numerosi alunni della Scuola Secondaria di I grado “L.Da Vinci” dell’IC Cuneo Via Sobrero si sono cimentati in questa sfida. Erano presenti, nel laboratorio di scienze del plesso Da Vinci, gli alunni coinvolti che sono stati premiati alla presenza di insegnanti e compagni, chiamati a festeggiare coloro che si sono distinti in questa impresa. In testa alla classifica per la categoria Benjamin tre alunne che si sono qualificate per la semifinale, che si svolgerà a Torino il prossimo 25 maggio. Forza ragazze!

<<Siamo molto contenti per coloro che sono stati premiati>> dicono gli insegnanti, <<ma ancora di più per i tanti che hanno partecipato, dando prova di volersi mettere in gioco in un contesto sfidante e arricchente>>.