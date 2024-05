Neive, il 31 maggio una festa per l'inaugurazione del Centro Sportivo

Un luogo di sport, condivisione e aggregazione: il prossimo venerdì 31 maggio, con un aperitivo in musica, il centro sportivo di Neive aprirà con diverse novità, a cominciare dalla gestione che è stata affidata all'associazione Ragazzi del Roero che si occupa di educativa e già gestisce le strutture di Magliano Alfieri e Farigliano. "Siamo pronti a organizzare partite ed eventi. già a partire dal primo fine settimana dopo l'apertura, per fare in modo che il centro sportivo diventi un punto di riferimento per la comunità e non solo per i ragazzi. Manterremo le tradizioni come i tornei estivi, ma cercheremo anche di organizzare iniziative 'ad hoc", spiega Nicolò Ognibene, vicepresidente dell'Associazione.

Il centro, che potrà essere affittato anche per feste o occasioni private, avrà il seguente orario: lunedì-mercoledì-venerdì 16.30-23 e sabato-domenica 10-12, 16.30-23.