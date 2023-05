Cuneo: sul parcheggio interrato di piazza Europa anche ProNatura diffida la sindaca

Sul progetto di realizzazione del parcheggio interrato di piazza Europa – con annessi riqualificazione del sagrato e abbattimento dei cedri dell’Atlante a dimora ormai da oltre cinquant’anni – l’amministrazione comunale di Cuneo e la sindaca Patrizia Manassero hanno raccolto la seconda diffida in pochi giorni.



Se la prima è arrivata dall’associazione ambientalista Legambiente, quest’altra arriva – a 24 ore di distanza dalla conferenza delle minoranze consigliari indetta per la mattinata di oggi (lunedì 15 maggio) - dai ‘colleghi’ membri di ProNatura. Che lanciano l’allarme in merito al grave danno ambientale, sanitario ed economico che comporterebbe proprio l’abbattimento dei cedri.



ProNatura sottolinea quindi il ruolo centrale che le piante assumono nel ridurre e assorbire la quantità di PM10 di un centro cittadino fortemente cementificato e percorso da automobili (l’associazione riporta infatti come uno studio di CRN e Crea abbia decretato proprio i cedri come piante dall’assorbimento maggiore). Inoltre, a livello puramente economico – e secondo le analisi realizzate da altri comuni italiani come Milano - , i cedri di piazza Europa hanno un valore di 5.000/6.000 euro l’uno.



“Si tratta di beni comuni della cittadinanza – dicono da ProNatura - . Si diffida quindi la sindaca a proseguire nel progetto e ad abbattere gli alberi, ma sottolineiamo anche come sul sito del nuovo parcheggio sotterraneo non si potrà più insediare una zona alberata di quest’ampiezza perché il terreno di riporto non avrà sufficiente drenaggio e sarà insufficiente ad accogliere gli alberi”.



In conclusione, nel testo della diffida, ProNatura chiede – come già è stato fatto in passato – che le risorse economiche previste per la costruzione del parcheggio sotterraneo vengano altrimenti destinate, nello specifico alla manutenzione e allo sviluppo del verde cittadino. E all’attuazione di un censimento degli alberi cuneesi: “Siamo disponibili a fornire tutta la documentazione necessaria per realizzarlo”.