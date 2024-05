Ottimi risultati per l'IC Dronero ai Campionati provinciali di Atletica Leggera

Si è svolta lo scorso mercoledì 24 aprile, a Saluzzo la fase provinciali dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera - categorie Cadetti e Cadette (nati nel 2010 e 2011). Tra emozione, grande concentrazione e spirito sportivo, la giornata ha visto il trionfo dell’Istituto Comprensivo di Dronero.

Gli alunni atleti, accompagnati dai professori Salomone Elena e Renda Matteo, sono stati infatti protagonisti assoluti, con un primo posto per la squadra maschile e un terzo per quella femminile. Tra i risultati spiccano le vittorie individuali di Lorenzo Gallo nei 1000m, Camara Sualeh e Rovera Emma negli 80h (specialità ostacoli), oltre ai podi di Diakite Sekou negli 80m e di Ouattara Cheick nel salto in lungo e due staffette 4X100m. Anche nelle categorie paralimpiche non sono mancati i successi, grazie al primo e al terzo posto di Amir Sayam e Aforka Owen negli 80m ed alla vittoria di Matteo Bella nel lancio del Vortex.

"È stata una mattinata più che soddisfacente - commentano i docenti - I nostri ragazzi hanno messo in campo non soltanto le loro qualità atletiche, ma anche un comportamento esemplare e rispettoso. Il vero sport è proprio questo: siamo orgogliosi di loro!”La gioia negli occhi dei ragazzi ed una bellissima foto di gruppo come ricordo. L’istituto dronerese guarda ora al prossimo importante appuntamento: i Campionati Regionali del 7 maggio, che si terranno a Vercelli".