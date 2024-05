A Dronero l’inaugurazione del percorso “Sassi sulla via”

C’erano oltre 300 persone lunedì, 29 aprile, in frazione Pratavecchia di Dronero per l’inaugurazione del percorso “ Sassi sulla via ”, evento conclusivo del progetto “Sportivamente: per una scuola attiva, inclusiva ed ecologica”, finanziato dalla fondazione CRC all’interno del bando “Nuova didattica”.

“I sassi testimoniano la capacità di resistere di fronte alle difficoltà, servono per costruire, a volte sono ostacoli che ci insegnano a sopportare la fatica per poter ottenere qualcosa di grande.” Si tratta di un percorso articolato in nove tappe, con partenza dall’incrocio che da via Pratavecchia va verso la Torrazza e prosegue lungo la via che affianca il Maira fino alla Pedancola, caratteristico collegamento fra due comuni: la frazione Monastero di Dronero e la frazione Morra di Villar San Costanzo. È un itinerario semplice, pensato con i ragazzi a partire dalla riflessione sui sassi, elementi presenti naturalmente sul territorio pedemontano. In ogni tappa vi sono frasi celebri che richiamano il tema dei sassi, incise su pannelli in legno e realizzate con la collaborazione della sezione Made in Italy dell’Istituto Denina Pellico di Saluzzo. I pannelli sono stati invece installati dai volontari dell’associazione Mastro Geppetto ed accanto ad ognuno di essi i ragazzi hanno ideato dei giochi e delle piccole aree per esperienze outdoor. Importante è stata anche la collaborazione con i proprietari dei vari appezzamenti, che hanno accolto la proposta da parte della scuola donando ognuno un piccolo spazio per poter realizzare il tutto.