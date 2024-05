In Comune a Dronero un nuovo sportello multiservizi per i cittadini

Il Comune di Dronero, in collaborazione con l’associazione “Raffaela Rinaudo OdV” ha avviato un nuovo servizio per i cittadini, grazie al progetto “Maira, la sfida della complessità”, realizzato con il contributo della Regione Piemonte e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Si tratta di uno sportello multiservizi, collocato al piano terra del Municipio, sotto i portici, che indirizza i cittadini ai servizi del Comune e fornisce informazioni e modulistica in collaborazione con alcuni Uffici comunali:



Per Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe):

- Notifica Decreto di conferimento Cittadinanza

- Servizi portale ANPR – Anagrafe Nazionale – supporto per usufruire dei servizi

online: ad es. Stampa Autocertificazioni per ISEE/Lavoro – Stato di Famiglia e

Residenza per Rinnovo permesso di Soggiorno etc.

Per Ufficio Segreteria:

- Supporto ed informazioni in relazione ai servizi scolastici del Comune: Anticipo,

Posticipo, Doposcuola e Trasporto

- Utilizzo e supporto del portale MELIX per gestione mensa scolastica

- Modulo per Domanda di prestazioni sociali agevolate – Assegno di Maternità

- Progetto Culturalmente – supporto per iscrizioni e informazioni



Per Ufficio Tecnico:

- Modulistica per Dichiarazione di Idoneità Alloggiativa



Per Polizia Municipale:

- Modulo di comunicazione dati del conducente in caso di sanzione.

- Modulo per rilascio o rinnovo tagliando Invalidi.

- Modulo di Autorizzazione Temporanea di spazi ed aree pubbliche e Modulo

richiesta proroga.

- Modulo per Domanda di Rilascio del Tesserino per vendita occasionale (hobbisti)

- Rilascio delle schede elettorali a seguito di comunicazione avvenuta al cittadino,

quando richiesto dall’ufficio.

- Rilascio indicazioni sul pagamento di sanzioni in caso di chiusura dello sportello

Polizia Municipale.



Lo sportello multiservizi è aperto il lunedì dalle 13.15 alle 17, il mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 12. E’ possibile prendere un appuntamento contattando lo sportello telefonicamente negli orari di apertura al numero 320 4742857 o inviando un’email a: sportello.maira@gmail.com



Il servizio sarà attivo, in fase sperimentale, fino al 31 ottobre 2024. Sono già numerosi i cittadini che ne hanno usufruito nelle prime settimane di apertura e l’affluenza aumenterà nei mesi di maggio e giugno per il disbrigo delle pratiche relative ai servizi scolastici.



Il progetto prevede anche l’attivazione di un servizio ai cittadini nei comuni di Roccabruna, San Damiano, Stroppo e Acceglio, con un numero più limitato di ore. Per informazioni sui servizi offerti in valle, si possono contattare direttamente i comuni coinvolti.