Il vino si vive: al Wimu di Barolo si potrà vivere la Wine Experience

“Il vino è la poesia della terra” diceva lo scrittore Mario Soldati. Una frase che coglie l’essenza della Wine Experience che si potrà vivere al Wimu di Barolo sabato 4 e domenica 26 maggio alle ore 11.00. Un percorso sensoriale, un puzzle di dettagli che si costruirà attraverso gli ingredienti del vino e i terreni in cui nasce. I visitatori si trasformeranno in esploratori per scoprire attraverso una moderna mappa i confini dei cru (o, per meglio dire, le MGA, Menzioni Geografiche Aggiuntive) e le zone di produzione e per toccare con mano il suolo da dove tutto ha inizio.



I profumi e gli aromi racconteranno l’anima dei vini del territorio, ma anche storie e aneddoti che si tramandano insieme al lavoro e alla bellezza dei paesaggi Unesco. E la spiegazione attraverserà la terra, la sua consistenza, le differenze geologiche e morfologiche che sono il Dna di ogni produzione. Come si legge un vino, come si interpretano le sfumature, cosa ci dice il colore e come si prepara il palato? Domande che troveranno risposte durante questa attività speciale. E tutto sarà più chiaro con l’assaggio finale di un calice di Barolo DOCG.



Al termine della Wine Experience, i più curiosi potranno visitare autonomamente il Museo del Vino, progettato dall’architetto svizzero François Confino attraverso i 5 piani del castello comunale Falletti di Barolo. Un luogo poetico ed emozionale “dove non si apprende come si fa il vino, ma il rapporto tra noi e lui”, come ha spiegato lo stesso progettista.



Il costo della Wine Experience è di 16 euro, comprensivo dell’attività didattica, l’assaggio di Barolo e l’ingresso al Museo con visita in autonomia. L’ingresso al WiMu è utilizzabile in qualsiasi orario della giornata, prima o dopo l’attività didattica, che durerà circa un’ora. I possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta sostengono il solo costo dell’attività (7 euro). Per prenotare, scrivere una mail a info@wimubarolo.it o telefonare al numero 0173/386697.