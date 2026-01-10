 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 gennaio 2026, 11:55

"No all'utilizzo di articoli pirotecnici nei locali pubblici": l'Uncem invia ai sindaci una bozza di ordinanza

L'iniziativa nasce a seguito della recente tragedia avvenuta a Crans-Montana

&quot;No all'utilizzo di articoli pirotecnici nei locali pubblici&quot;: l'Uncem invia ai sindaci una bozza di ordinanza

UNCEM ha inviato a tutti i sindaci e agli amministratori locali una bozza di ordinanza-tipo per vietare l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici.

Il provvedimento, redatto in linea con le indicazioni dell'Uncem nazionale, mira a prevenire incidenti legati a festeggiamenti ed eventi. 

L'iniziativa nasce a seguito della recente tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove l'uso di materiali infiammabili in un contesto pubblico ha causato gravi conseguenze e decine di giovani vittime. Il documento punta a tutelare l'incolumità fisica della popolazione e a proteggere il patrimonio pubblico e privato dal rischio di incendi. 

L'ordinanza prevede il divieto immediato di utilizzare candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento ai luoghi al chiuso. 

Del tema ha parlato ieri anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Dovremmo ragionare della possibilità di vietare nei locali al chiuso l'uso degli scintillii che vengono messi nelle bottiglie per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium