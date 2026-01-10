"No all'utilizzo di articoli pirotecnici nei locali pubblici": l'Uncem invia ai sindaci una bozza di ordinanza

UNCEM ha inviato a tutti i sindaci e agli amministratori locali una bozza di ordinanza-tipo per vietare l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici.

Il provvedimento, redatto in linea con le indicazioni dell'Uncem nazionale, mira a prevenire incidenti legati a festeggiamenti ed eventi.

L'iniziativa nasce a seguito della recente tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove l'uso di materiali infiammabili in un contesto pubblico ha causato gravi conseguenze e decine di giovani vittime. Il documento punta a tutelare l'incolumità fisica della popolazione e a proteggere il patrimonio pubblico e privato dal rischio di incendi.

L'ordinanza prevede il divieto immediato di utilizzare candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento ai luoghi al chiuso.

Del tema ha parlato ieri anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Dovremmo ragionare della possibilità di vietare nei locali al chiuso l'uso degli scintillii che vengono messi nelle bottiglie per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità".