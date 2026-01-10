Mondovì Piazza, pioggia di multe e caos viabilità: elevate oltre 600 sanzioni

Sono state oltre 600 le multe emesse nel 2025 per violazioni legate alla viabilità stradale nel rione di Piazza. In dettaglio, 307 in via delle Scuole (area ZTL tutto l'anno), oltre 600 nella parte di piazza Maggiore (APU) che riguarda i portici sottani e 149 nella parte dei portici soprani.

Qualcosa continua a non funzionare con la viabilità di Piazza dove si deve fare i conti tra le esigenze di residenti e commercianti e la scelta di rendere più 'libero dalle auto' il centro, ma a far scattare le proteste dei residenti è stata la valanga di buste verdi che sono arrivate lo scorso mese: alcuni ne hanno ricevute più di una, altri anche una decina e tutte per la stessa tipologia di violazione (leggi qui).

Il sindaco e l'amministrazione hanno così scelto, insieme al comando di Polizia locale, di incontrare i cittadini nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio, alla Casa delle Associazioni.

Quando è emerso dal lungo confronto, al di là delle sanzioni, è soprattutto una gran confusione.

"Chiediamo rispetto per i residenti: dobbiamo poter tornare a casa la sera, senza aver paura delle multe. La viabilità per le manifestazioni, i lavori, l'apu e la ztl è sempre diversa, non si capisce più niente e a volte tornare a casa è davvero un gioco a ostacoli".

"Sono stati spesi tanti soldi per i segnali luminosi, ma noi abbiamo preso la multa perché ci siamo fidati a passare quando il segnale non era attivo, invece lo era secondo i cartelli fissi. La segnaletica è ingannevole, non ci si può aspettare che anche i turisti si mettano a leggere otto-nove cartelli".

Per quanto riguarda le sanzioni, come era stato anticipato, i cittadini possono rivolgersi al Comando di Polizia locale che valuterà caso per caso, come è stato illustrato dalla Comandante, Domenica Chionetti, per cercare di capire se alcune sanzioni possono essere annullate o ridotte.

Due delle tre fioriere presenti su piazza Maggiore non hanno funzionato rispettivamente dal 27 agosto e del 15 settembre fino al 28 novembre scorso perché urtate e danneggiate da due mezzi in manovra, in questo periodo non sono state in funzione, ma le telecamere presenti hanno comunque rilevato le infrazioni: chi non ha letto la cartellonistica e si è fidato dell'assenza della fioriera è passato e ha ricevuto diverse sanzioni.

"La nostra volontà di risolvere la questione per annullare l’annullabile - ha detto il sindaco, Luca Robaldo -. La segnaletica verticale è stata controllata ed è corretta, ora il comando di Polizia locale verificherà caso per caso. Abbiamo riproposto questo incontro per garantire un confronto diretto, come è stato fatto ancora lo scorso aprile: in quell'occasione i presenti avevano votato per chiedere la modifica dell'orario dell'APU (estivo e invernale) e per il mantenimento della Ztl in via delle Scuole. Vogliamo che il rione sia fruibile con la piazza ai turisti, ma non vogliamo rendere la vita impossibile ai residenti".

LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE

Dal 1° novembre al 31 marzo l'Area Pedonale Urbana (APU) sarà limitata alle sole domeniche e festività, dalle ore 13 alle 24. Sarà sospesa nei giorni feriali.

Una modifica sostanziale che risponde alle esigenze dei cittadini durante i mesi più freddi: nei giorni feriali, infatti, i portici soprani e sottani della piazza torneranno completamente transitabili alle auto, con divieto di fermata ad eccezione degli otto stalli regolamentati.

Nel periodo estivo, dal 21 giugno al 31 ottobre, l'area pedonale di piazza Maggiore sarà attiva nei giorni feriali dalle 19 alle 14 e nei festivi dalle 13 alle 24. Quando è in vigore l'APU vige la ZTL in via Carassone, da Vicolo Vivalda fino alla piazza, con gli stessi orari e giorni.

Al momento la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di via delle Scuole è attiva sempre, tutto l'anno, nei feriali dalle 19 alle 24 e e nei festivi dalle 13 alle 24.

Dal 2005 è attiva inoltre la ZTL in via Gallo, via Vitozzi, e via Pozzo.

AREA PEDONALE E ZONA TRAFFICO LIMITATO

Non per tutti è chiara la differenza tra le due: la prima (APU) consente il passaggio in un'area solo a persone diversamente abili con pass autorizzato, mezzi di soccorso e forze dell'ordine. Nessun altro è autorizzato al transito in auto, neanche i residenti.

Nel caso della ZTL il transito è consentito ai mezzi autorizzati dotati di autorizzazione: residenti, domiciliati, aventi diritto che hanno comunicato la targa al comando di Polizia locale.

IL 2026 A PIAZZA

Si prospetta un anno complesso a Piazza. Al momento il Comune valuterà quali misure intraprendere per rendere la viabilità più comprensibile agli utenti.

Intanto il sindaco ha annunciato che dal 22 gennaio fino al 30 giugno, come anticipavamo (leggi qui), verrà chiusa via Tortora per i lavori di messa in sicurezza propedeutici alla rimozione delle macerie dei cantieri a seguito della demolizione delle "20 aule" dell'alberghiero e del "Baruffi".

Con l'inizio del nuovo anno procederà anche l'iter per il primo lotto di recupero della Cittadella, quindi appena verrà pubblicato il bando e ci sarà l'individuazione della ditta per i lavori ed è chiaro - ha detto il primo cittadino - che ci vorrà pazienza per i mezzi che dovranno transitare in via Giolitti e via Baluardo.



