Cavallerleone ha premiato all’Epifania i presepi senza dimenticare la solidarietà

Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Cavallerleone ha vissuto un pomeriggio di festa e condivisione con la premiazione del concorso dei presepi, nei locali della Bocciofila del paese.

Una buona partecipazione di cavallerleonesi e dei concorrenti ha fatto da cornice a un appuntamento ormai atteso, capace di unire tradizione, creatività e spirito di solidarietà.

In gara erano 16 presepi, distribuiti tra le vie del paese e la chiesa di San Sebastiano.

La classifica ha visto al primo posto Oreste Perosino e Marius, seguiti da Gianfranco Costanzo al secondo posto e da Maria Luisa Mittone al terzo.

[Secondo classificato di Gianfranco Costanzo]

La giuria ha inoltre assegnato alcune menzioni speciali che hanno valorizzato originalità e impegno: il premio “Green” è andato a Guglielmina Perucca per il suo presepe realizzato in una zucca e a Edoardo Abellonio per l’uso del legno e di materiali riciclabili; il riconoscimento per l’uso del colore è stato assegnato all’Asilo Infantile di Cavallerleone, mentre quello per la manualità è andato alla famiglia Preziosi-Pepè.

Al termine della premiazione, la presidente di “Cavallerleone Solidale”, Marita Cavaglià, ha ringraziato tutti i presenti e i volontari che, insieme all’Amministrazione comunale, hanno organizzato la Cena solidale di Capodanno.

Il ricavato è stato quindi consegnato ad alcune realtà del paese: all’asilo di Cavallerleone, attraverso il presidente Giovanni Sola, alle mamme del gruppo oratorio e alla Bocciofila.

[Terzo posto a Maria Luisa Mittone]

Per chi desidera visitare i presepi, sotto i portici del Municipio è disponibile una mappa con le indicazioni dei percorsi. Inoltre, la chiesa di San Sebastiano resterà aperta tutte le domeniche dalle 10 alle 12 fino al 2 febbraio, giorno della Candelora, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di continuare a scoprire le Natività e lo spirito del Natale che ancora vive nel paese.