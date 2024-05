Il ministro Zangrillo a Racconigi venerdì 10 maggio

Dopo la visita del vicepremier Salvini, venerdì 10 maggio sarà la volta del ministro per la Pubblica Amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo a venire nel Cuneese.

Alle 18,30 presso il Teatro SOMS in via Carlo Costa 21 a Racconigi si terrà l’evento “Una scelta per il territorio”, dove dove verrà presentata e ufficializzata la candidatura al Consiglio regionale del Piemonte capolista per la lista di Forza Italia Franco Graglia.

Parteciperà all’incontro anche il candidato al Parlamento Europeo Paolo Damilano.

Introduce Enrico Inverso componente del consiglio direttivo provinciale Forza Italia Piemonte.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Forza Italia giovani provincia di Cuneo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.