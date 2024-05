La Camera di Commercio di Cuneo incontra gli studenti del “Vallauri” di Fossano

Martedì 30 aprile 2024 presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo l’Ente camerale ha incontrato i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Vallauri” di Fossano.

Nel corso dell’incontro gli studenti delle classi 4^AFM dell’Istituto hanno potuto conoscere e approfondire le numerose attività realizzate dalla Camera di commercio per le imprese e per il territorio nel suo complesso.

Favorire i contatti tra i giovani e le imprese è uno degli obiettivi delle Camere di commercio e proprio per questo l’Ente opera a fianco degli Istituti Scolastici per favorire l'acquisizione di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro.

Numerose sono le attività messe in campo per i giovani e gli studenti, tra cui:

il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito con legge 107 del 2015 che raccoglie le adesioni delle imprese interessate ad ospitare giovani nei loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato che si possono iscrivere liberamente e gratuitamente;

il Premio “Storie di alternanza e competenze”, iniziativa annuale volta a premiare i racconti realizzati dai giovani nelle loro esperienze di alternanza scuola-lavoro;

il Percorso di certificazione delle competenze: sistema sviluppato da Unioncamere per la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani in contesti non formali.

Recentemente la Camera di Commercio ha integrato questi importanti progetti con una nuova iniziativa: il Premio Top of the Pid School, nato con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a progetti innovativi e digitali realizzati dagli alunni degli Istituti scolastici cuneesi del secondo ciclo di istruzione e dai Centri di Formazione Professionale. L’iniziativa è volta a promuovere la diffusione della cultura digitale e delle discipline STEM tra gli studenti cuneesi e a favorire la collaborazione tra ambiti di studio differenti.

Un’altra iniziativa è quella proposta dal percorso Startup School, realizzato in collaborazione con I3P (Incubatore del Politecnico di Torino), volto a favorire le competenze e le conoscenze sull’autoimprenditorialità da parte degli studenti.

L’incontro di martedì è stata un’importante occasione di confronto e di presentazione delle opportunità che il sistema camerale offre a supporto dei giovani e degli studenti nel loro percorso nel mondo del lavoro.

I ragazzi hanno presentato i progetti realizzati nell’ambito del percorso Startup School a cui hanno aderito e gli studenti sono stati particolarmente innovativi mettendosi in gioco ideando progetti di impresa e start up digitali, con una particolare attenzione nei confronti dei temi del sociale.

L’incontro si è concluso con la visita degli spazi camerali recentemente rinnovati.