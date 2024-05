Saluzzo, si presenta la scultura lignea del Cristo Crocifisso della Chiesa di San Giovanni

Domani venerdì 24 maggio alle 16, nel palazzo dei Vescovi di via Maghelona, 7 verrà presentato il Cristo Crocifisso della chiesa di San Giovanni di Saluzzo alla vigilia del suo restauro, in vista del Giubileo 2025 tra i progetti di recupero e valorizzazione che la Diocesi saluzzese sta sviluppando in collaborazione con la Consulta BCE del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Alla presenza del vescovo Cristiano Bodo verrà illustrata la proposta di Cesare Pagliero per il restauro del Cristo Crocifisso, preziosa scultura lignea ad oggi databile al XVI secolo.

Già collocata nella sagrestia della chiesa di San Giovanni per consentire il restauro della cappella dei marchesi di Saluzzo, per ragioni di sicurezza e studio viene ora ricoverata nel museo diocesano, in attesa del trasferimento presso i laboratori del restauro, secondo le indicazione della Soprintendenza.

La Consulta sta lavorando per il reperimento dei fondi necessari al complesso restauro.

Domenica 26 maggio è prevista l'apertura gratuita di museo e biblioteca diocesani dalle 14,30 alle 18.