Calcio femminile Serie B: Freedom FC Women a caccia della salvezza sul campo del Cesena

Sarà salvezza matematica? Dopo i tre fondamentali punti conquistati, pur soffrendo, contro il Tavagnacco e il +6 sul terzultimo posto, la Freedom FC Women spera di chiudere i conti salvezza definitivamente: le biancoblu saranno impegnate sul campo del Cesena nella terzultima giornata di Serie B Femminile.

Gara senza dubbio difficile ed impegnativa, contro una delle squadre dimostratesi più competitive del torneo, non a caso quarta in classifica ed a lungo terza potenziale incomoda nel duello in vetta fra Lazio e Ternana.

La compagine di mister Michele Ardito, che recupera a centrocampo Di Lascio dopo il turno di squalifica scontato nell'infrasettimanale del 1° maggio, cercherà però energie fisiche e mentali, dopo una serrata corsa per la salvezza, per uscire con un risultato positivo da Martorano di Cesena.

Se così non sarà, ci vorranno oltre 24 ore di attesa per capire se sarà al 100% Serie B o se bisognerà lottare ancora: il Pavia Academy quattordicesimo, infatti, scenderà in campo solo lunedì sera (ore 20.30), nel posticipo contro il Parma, terzo e in piena bagarre per strappare un posto nei playoff.

L'AVVERSARIO – Il Cesena è attualmente quarto in classifica con 64 punti, frutto di 21 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. La formazione romagnola guidata da Alain Conte, può vantare il terzo miglior attacco del campionato ed una prolifica coppia-gol, formata da Sofieke Jansen e Martina Sechi, in grado di timbrare il cartellino ben 17 volte a testa. Le bianconere, però, sono reduci dalla sconfitta 2-0 nello scontro diretto ad alta quota con la Ternana che ha allontanato sogni di secondo posto finale.

All'andata finì 1-2 allo Stadio “Fratelli Paschiero”, con le ospiti che beffarono le cuneesi in rimonta, nel finale: dopo il gol di Burbassi, il Cesena ribaltò il punteggio nella ripresa grazie ai centri di Sechi e, a 3' dal 90', Mak. Cesena-Freedom FC Women si giocherà all'impianto sportivo “Martorano”, sul campo 1, a Martorano di Cesena.

Dirigerà l'incontro l'arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Angelo Di Curzio di Civitavecchia e Valerio Brizzi di Aprilia.

Fischio d'inizio oggi, domenica 5 maggio (ore 15): il match sarà trasmesso sul canale Youtube di Be.Pi Tv, emittente ufficiale della Serie B Femminile.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTOTTESIMA GIORNATA (Domenica 5 maggio ore 15)

Tavagnacco-Arezzo (ore 11)

Bologna-Brescia

Cesena-Freedom FC Women

Genoa-Ravenna

Chievo-Res Women

Lazio-Ternana

San Marino Academy-Verona

Pavia Academy-Parma (lunedì 6 maggio ore 20.30)

CLASSIFICA Lazio 74, Ternana 69, Parma 67, Cesena 64, Chievo 46, Verona 46, Genoa 38, Bologna 35, Brescia 34, Arezzo 31, Res Women 28, San Marino Academy 27, Freedom 26, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.