Calcio Serie D: Pautassi e Musso, il Bra batte l'Asti 2-0 nell'ultima stagionale (rileggi la webcronaca)

BRA-ASTI 2-0 (Pautassi 71', Musso 93')

90'+4 finale al Bravi: Bra batte Asti 2-0 con i gol di Pautassi e Musso. Niente playoff per i giallorossi, visto il pareggio del Vado sul campo dell'Alcione. L'Alba fa il suo dovere, vince a Pinerolo e si giocherà la salvezza ai playout. Il girone A di Serie D riaccoglie il Saluzzo che ha la meglio nel duello a distanza con il Fossano

90'+3 Musso raddoppia. Tiro di Marchetti respinto da Brustolin, Pautassi è ben appostato ed ha gioco facile nel servire il bomber che tutto solo insacca il 2-0

90' assegnati 4 minuti di recupero

86' sostituzione in casa Asti: Meloni rileva Chianese

85' Padovan ci prova di mancino da buona posizione, Pitas è attento e respinge

75' tre cambi per Sesia: Padovan per Favale, Nobile per Azizi e Mazzucco per Giacchino

74' Bra ad un passo dal raddoppio. Musso conclude, il portiere tocca e manda la sfera sul palo alla sua destra

73' finisce la partita di Gyimah, entra Magnaldi

71' Bra in vantaggio. Autore del gol Pautassi, che vince un contrasto e punta la porta lasciando partire un sinistro che, complice la deviazione di Darini, beffa Brustolin

67' cambio anche per l'Asti: Valenti rileva Koskor

65' cambio per i padroni di casa: out Mawete, in campo Vaiarelli

60' il Bra sale di tono. Musso dialoga con Marchisone e batte a rete, alto sulla traversa

52' ancora un gol annullato a Musso per fuorigioco, proteste del Bravi

51' bella azione dei padroni di casa. Pautassi, dopo una sgroppata, serve Tuzza. Tiro dal limite dell'area ben indirizzato ma Brustolin si oppone alla grande

48' tiro cross di Giacchino, sempre velenoso. Piras allontana

46' via alla ripresa. Nessun cambio tra le due squadre

45'+2 fine del primo tempo. Reti bianche al Bravi con gli ospiti più vivaci

45'+2 Mawete per Musso che beffa Brustolin con un tocco d'anticipo ma il gol viene annullato per fuorigioco

45' assegnati due minuti di recupero. Intanto gioco fermo per consentire le cure all'acciaccato Giacchino

33' primo ammonito nell'Asti. Giallo per Azizi, reo di un fallo su Pautassi lanciato verso la porta avversaria

31' Marchisone, da corner, pesca Marchetti che, al volo, non inquadra la porta

30' Giacchino è incontenibile, sfonda ancora a sinistra e calcia. A Piras battuto, la traversa salva il Bra

28' azione convulsa in area giallorossa con un tiro sporco di Giacchino respinto da Piras. Koskor, sbilanciato, non arriva in tempo per ribattere in gol

23' Gyimah fa sponda, con il petto, per Marchisione: pallone largamente a lato

17' ammonito Marchetti per intervento falloso ai danni di Giacchino

15' Asti vicino al vantaggio. Azizi va al tiro dal limite dell'area, Piras ne respinge la conclusione centrale

10' sfida equilibrata e nessuna occasione degna di nota sinora

1' iniziata la partita (15.00): pomeriggio piacevole e tifo caldo all'Attilio Bravi

Bra (3-4-3): Piras, Marchetti, Tos, Ropolo; Mawete, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Gyimah, Musso, Marchisone. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Giorcelli, Bosio, Vaiarelli, Gerbino. All Floris

Asti (4-3-3): Brustolin, Gjura, Darini, Della Giovanna, Chianese; Ghiardelli, Picone, Azizi; Favale, Koskor, Giacchino. A disp: Dosio, Meloni, Toma, Valenti, Padovan, Plado, Bresciani, Nobile, Mazzucco. All Sesia