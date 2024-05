A Fossano la prima edizione dell’Acaja Gravel, evento ciclistico non competitivo

Si terrà domenica 12 maggio – con partenza alla francese dalle 10 alle 11 e ritrovo alle 7.30 al 166 di via Torino di Fossano – la terza tappa del Gravel Mix Tour 2024, ovvero la prima edizione dell’ “Acaja Gravel”.



Organizzato da LCeBike e LCeBike Team asd l’evento – non competitivo e aperto a bici gravel, MTB da 26”, 27.5” o 29” front, trekking o eBike – si comporrà di due percorsi da 50 e 80 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte dalla fine della scorsa settimana e si possono perfezionare su www.lcebike.com: i primi 100 iscritti verranno omaggiati di un cannolo siciliano omaggio e di un gadget (attualmente risultano essere circa sessanta, e non si supereranno i trecento).



Per completare l’iscrizione è necessario produrre il certificato del medico curante o del medico sportivo. Il pacchetto legato all’iscrizione prevede – oltre all’omaggio per i primi 100 iscritti – la traccia Gpx, un bicchiere di birra e assistenza meccanica (solo alla partenza) e tecnica: è bene ricordare, però, che ogni cicloamatore debba avere in dotazione il materiale idoneo per proseguire il percorso in caso di forature o guasti.



È obbligatorio l’uso del casco protettivo rigido omologato. L’arrivo è previsto per le ore 18.

L’LC eBike di Fossano

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è Lorenzo Costantiello, grande appassionato di ciclismo e proprietario dell’LC eBike di via Torino 166, a Fossano.



L’attività di ecommerce sportivo conserva un tocco innovativo e uno sguardo attento alle nuove tecnologie, ma dando anche grande spazio alla natura. Questo permette a Lorenzo di proporre i prezzi più competitivi sul mercato mettendo allo stesso tempo a disposizione dei clienti le migliori bici mai progettate e supporto totale per l’intero periodo di garanzia.



“La mia attività, come l’evento, nasce dalla passione – racconta Lorenzo - : il ciclismo è quel che mi piace fare nel tempo libero, ed è quindi un piacere cercare di raccogliere quanti più altri appassionati possibile. Ma non solo, vale anche il contrario: il nostro obiettivo è far conoscere agli appassionati la zona e i dintorni, non solo Fossano ma anche la bassa Langa e aree come Cervere”.