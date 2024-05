Il Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì celebra la Giornata Internazionale della Luce

La luce: qualcosa di scontato per molti, se non per tutti, come un click su un interruttore. E invece, l’importanza e il “senso” stesso di questa straordinaria energia chiamata luce trova giustamente una Giornata ad essa dedicata che ne sottolinea valore e centralità. A contribuire a tale nobile obiettivo, quest’anno si aggiunge anche un’iniziativa del Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì.

Il 16 maggio, infatti, si celebra l’International Day of Light ovvero la Giornata Internazionale della Luce - istituita nel 2015 dall’Unesco: un evento divenuto ormai un appuntamento fondamentale nell’agenda della sostenibilità, il quale intende promuovere l’importanza della luce e il suo ruolo essenziale in diversi ambiti: nella scienza, nella cultura, nell’educazione e nello sviluppo economico sostenibile. La data prescelta ricorda l’anniversario della prima realizzazione del laser avvenuta nel 1960 grazie a Theodore Maiman, fisico e ingegnere statunitense.

Proprio in occasione di tale ricorrenza, l’indirizzo Scientifico dei Licei di Piazza - in collaborazione col Politecnico di Torino - ha organizzato un evento interamente dedicato al tema, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio 2024.

Il programma, descritto dettagliatamente nella locandina disponibile sul sito www.iliceimondovi.edu.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Liceo, si presenta vario nei contenuti e prestigioso nelle voci dei suoi relatori: interverrà infatti il professor Andrea Carena, docente ordinario di Elettronica e Telecomunicazione, affiancato da sette studenti dottorandi del Politecnico di Torino.

L’evento vedrà anche la partecipazione del dott. Jawad Talekkara Pandayil, vincitore della borsa di studio “Marie Curie” presso il Politecnico di Torino, e già ospite del Liceo in occasione della Notte dei Ricercatori del settembre 2023.

Nel dettaglio, si partirà alle 15,30, con un primo momento comune ospitato nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Giolitti”, in cui si parlerà della storia dell’ottica, dei principi, delle applicazioni e delle tecnologie fondamentali in fotonica.

La seconda parte dell’evento si terrà dalle 17,30 alle 19 nel Chiostro e nei locali del Liceo, dove saranno allestiti cinque stand dimostrativi sulle applicazioni principali di cui si sta occupando ad oggi il gruppo di ricerca.

Vista l’attualità e la portata dell’evento, oltre che a tutti i docenti e a tutti gli studenti liceali insieme alle loro famiglie, la partecipazione è aperta anche alla cittadinanza monregalese.

A causa del numero limitato di posti, è richiesta la prenotazione online, mediante la compilazione del Google Form associato al seguente qr code, presente anche sulla locandina.