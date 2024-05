A Cuneo un incontro sulla resistenza alla guerra russo-ucraina in Russia

Giovedì 30 maggio alle 18, nella Sala del CDT di Largo Barale 1, su iniziativa dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo si svolgerà un incontro sulla situazione dell’opposizione russa alla guerra in Ucraina. Protagonista dell’iniziativa sarà la giornalista freelance Raffaella Chiodo Karpinsky, osservatrice per contro dell’OSCE nelle elezioni in Russia e in Ukraina e autrice del libro Voci dall’altra Russia. Quelli che resistono alla guerra. Dialogherà con lei il Direttore dell’Istituto storico della Resistenza, Gigi Garelli.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Info: 349.1934153

Raffaella Chiodo Karpinski, giornalista freelance, collabora con la rivista della cooperazione italiana Ilaria, e con radio e riviste su temi di politica internazionale e in particolare dell’Africa. Da circa 25 anni è impegnata nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale, con Ong, associazioni, networks internazionali, istituzioni locali e nazionali. Osservatrice per l’AWEPA, l’UE e l’ONU nei processi di pace e democratizzazione ed elettorali in Mozambico, Sudafrica e Angola. Coordinatrice della campagna italiana per la cancellazione del debito, è tra le promotrici degli Stati Generali della solidarietà e cooperazione internazionale e della Rete Internazionale delle Donne per la Pace, e fa parte del direttivo della Tavola della Pace.